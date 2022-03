Solar Orbiter : une photo du Soleil en entier, « avec des détails sans précédent »

L’Agence spatiale européenne explique que, « l’une des images, prise par l’Extreme Ultraviolet Imager (EUI) est celle avec la plus haute résolution du disque complet et de l’atmosphère extérieure du Soleil (la couronne) jamais prise ».

« Une autre image, capturée par l’instrument Spice (Spectral Imaging of the Coronal Environment), représente la première image solaire complète de ce type en 50 ans, et de loin la meilleure, prise à la longueur d’onde Lyman-bêta de la lumière ultraviolette émise par l’hydrogène gazeux ».

Toutes les images ont été prises alors que la sonde se trouvait à 75 millions de kilomètres, soit à mi-chemin entre la Terre et notre Soleil. Dans le cas du télescope à haute résolution de (EUI), il s’agit d’une mosaïque de 25 images. Elles sont nécessaires afin de couvrir l’ensemble du Soleil.

« L’image complète a été capturée sur une période de plus de quatre heures car chaque tuile, prise l’une après l’autre, prend environ 10 minutes […] L’image finale contient plus de 83 millions de pixels dans une grille de 9148 x 9112 pixels ».