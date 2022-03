Mozilla lance officiellement son offre MDN Plus pour les développeurs

Il y aura bientôt un an, Mozilla présentait MDN Plus, une version enrichie et payante de ses ressources pour développeurs.

L’éditeur avait vite précisé que le Mozilla Developer Network, très utilisé, ne changerait pas dans sa version gratuite. L’offre Plus était destinée à proposer des services supplémentaires, pas à limiter les capacités de la mouture gratuite.

Depuis hier soir, MDN Plus est disponible pour 5 ou 10 dollars par mois. Le premier niveau permet l’enregistrement de collections de pages, de recevoir des notifications pour les changements dans les ressources ou encore de sauvegarder une copie hors ligne de MDN.

La formule à 10 dollars ajoute l’accès anticipé aux fonctionnalités sur lesquelles travaille Mozilla ainsi que la possibilité de discuter avec les développeurs de MDN, permettant par exemple de faire remonter plus facilement des suggestions.

Le service est disponible pour l’instant aux États-Unis et au Canada. Dans les mois qui viennent, il sera étendu à d’autres : France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni, Suisse, Malaisie, Nouvelle Zélande et Singapour.

Le Mozilla Developer Network étant une référence, il est possible que MDN Plus rencontre le succès, ce qui aiderait Mozilla à se sortir de certaines impasses financières. La société a en effet beaucoup de mal à diversifier ses activités et à réduire sa dépendance à Google.