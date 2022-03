Instagram propose à nouveau l’ordre chronologique, mais…

Le réseau social s’attire régulièrement la colère de ses utilisateurs en refusant de redonner la possibilité d’organiser le flux par ordre chronologique, sans changement ni algorithme quelconque.

La société a annoncé hier soir que deux nouvelles capacités étaient en cours de déploiement. Following remet l’ordre chronologique en place, sans artifice. Favoris permet de marquer jusqu'à 50 contacts comme préférés, le flux classique étant alors mis à jour pour afficher en priorité et plus souvent ces publications. La liste des favoris est privée. Personne ne peut le voir ni n’est averti de l’ajout ou du retrait du statut.

Deux ajouts sympathiques donc. Mais – car il y a un « mais » – le mode chronologique ne peut pas être utilisé par défaut. Chaque fois que l’application sera redémarrée ou après un certain temps d’utilisation, elle reviendra sur le flux habituel.

Cela reste un pas dans la bonne direction pour toutes celles et ceux qui préfèrent l’ordre chronologique et ne veulent plus de recommandations dans leurs flux.

Cette arrivée n’est ni un hasard ni un acte de « gentillesse ». Elle découle directement d’une pression exercée par certains pays. C’est ainsi que le Congrès américain avait auditionné plusieurs représentants d’entreprise dans le cadre d’un vaste débat sur la protection des jeunes utilisateurs, et plus généralement sur le danger que les algorithmes font peser sur le développement des chambres d’écho et autres bulles de filtres.