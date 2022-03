Voiture électrique : la Commission européenne accepte deux aides d’État pour des usines de batteries

Le 18 mars, la Commission a d’abord accepté une aide polonais de 95 millions d’euros destinée à agrandir une usine LG Chem située en Basse-Silésie.

« Notre enquête approfondie a confirmé que l'aide publique de 95 millions d'euros accordée par la Pologne pour accroître la capacité de production d'une usine de batteries pour véhicules électriques de LG Chem est conforme à nos règles en matière d'aides d’État », a déclaré Margrethe Vestager, commissaire en charge de la politique de la concurrence.

La Commission avait été notifiée en juillet 2019 de cette aide prévue, ouvrant une enquête approfondie un an plus tard pour déterminer si la mesure était compatible avec les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

Le 22 mars, la Commission a fait de même avec une aide hongroise de 209 millions d’euros, cette fois pour la construction d’une usine neuve de SK On Hungary, elle aussi destinée à la production de batteries pour véhicules électriques.

La procédure a cette fois été nettement plus rapide, puisque la Commission avait été notifiée en décembre dernier. L’usine sera située à Iváncsa et aura une capacité annuelle de 30 GWh. Elle devrait créer au moins 1 900 emplois directs. L'investissement total de SK On Hungary dans le projet, lancé début 2021, sera de 1,623 milliard d'euros.

À noter que LG va investir 1,4 milliard de dollars aux États-Unis pour y augmenter sa capacité de production, toujours dans le même domaine. LG fournit des batteries à Tesla, Lucid Motors, General Motors et Proterra. Une nouvelle usine ouvrira notamment en Arizona, et elle la première aux États-Unis à produire des batteries cylindriques.