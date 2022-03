L’informatique en deuil : décès de Stephen Wilhite (créateur du GIF) et de John Roach (visionnaire du PC)

Stephen E. Wilhite s’est éteint le 14 mars des suites de la Covid-19, explique The Verge. Il était chez CompuServe dans les années 80 quand il travaillait sur le GIF, ou Graphics Interchange Format – que l'on prononce « jif ».

Ce format est aujourd’hui largement utilisé pour les mèmes sur Internet, avec les fameux GIF animés. Mais ce n’était pas le but initial. « Ce "Graphics Interchange Format" permet à des images haute résolution et haute qualité de s’afficher sur une variété de matériel graphique et est pensé comme un mécanisme d'échange et d'affichage pour les images graphiques », peut-on lire sur la « spec » de 1987.

De son côté, John Roach a marqué l’informatique lors de son passage chez Tandy… un nom qui rappelle certainement des souvenirs aux moins jeunes d’entre nous.

« John Roach, un visionnaire du marketing, a contribué à rendre l’ordinateur domestique omniprésent à la fin des années 1970, en introduisant le Tandy TRS-80 entièrement assemblé pour 599,95 dollars dans les chaînes de magasins RadioShack », alors que les ordinateurs de l’époque étaient généralement vendus en kit, explique le New York Times.