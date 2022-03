Le fabricant indique que le CPU peut avoir jusqu’à 12 cœurs : 4P pour les performances et 8E pour l'efficacité énergétique. La connectique est complète avec deux HDMI 2.1, du mini-DisplayPort de l’USB4 (jusqu’à 4 écrans 4K sont gérés). On retrouve également un port Ethernet à 2,5 Gb/s et du Wi-Fi 6E.

Le BRIX Extreme est disponible en version Tall avec un emplacement de 2,5" ou en version Slim. Pas de tarif pour le moment, la disponibilité est prévue pour le second trimestre de cette année.