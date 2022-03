QNAP TS-233 : un NAS deux baies d’entrée de gamme avec NPU, à 209 euros

Le fabricant explique qu’il est animé par un SoC avec quatre cœurs Cortex A55, 2 Go de mémoire et un NPU (Neural Processor Unit) pour accélérer « les performances de l'IA sur l'appareil ». Selon QNAP, « la reconnaissance d'images [est] 1,3 fois plus rapide ».

Pour le reste, on retrouve deux emplacements de 3,5", un unique port Ethernet Gigabit, deux ports USB 2.0 et un USB 3.2 Gen 1. Les débits peuvent atteindre 114 Mo/s.

Le tarif n’est pas précisé, mais des revendeurs le proposent d’ores et déjà à la vente, à partir de 208,99 euros chez Top Achat (en stock).