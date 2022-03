Twitter pour iOS permet l’enregistrement de GIF depuis la caméra

Nouvelle fonction pour l’application, qui permet d’enregistrer une séquence filmée directement sous forme de GIF.

Les images ainsi créées font automatiquement une boucle. Twitter en fait la démonstration dans un tweet publié hier soir.

En revanche, et comme le note The Verge qui a testé la fonction, on ne peut pas sauvegarder les GIF hors de la plateforme. Tout juste Twitter permet-il d’en copier l’adresse. Une limitation inhérente au service, qui ne l’a jamais autorisé, pour aucun GIF.

Twitter n’a donné aucune information pour l’arrivée de la fonction sur Android.