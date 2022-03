WhatsApp Beta permet d’ajouter des réactions aux messages

Longtemps après tout le monde, WhatsApp débute un test pour ajouter des réactions aux messages, une fonction désormais classique des plateformes de messagerie.

Le test a été repéré par WABetaInfo dans la version bêta 2.22.8.3 pour Android. La fonction n’est pas disponible pour l’ensemble des testeurs. Pour celles et ceux qui l’ont, six réactions sont possibles : pouce, cœur, rire aux larmes, surprise, triste et merci (mains jointes).

Dommage que le test soit aussi limité, car il n’est pas simple de pouvoir essayer une fonction et d’en vérifier le fonctionnement si personne en face ne peut confirmer les réactions. Rien n’empêche WhatsApp d’augmenter le nombre de testeurs au cours des prochaines semaines.