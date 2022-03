Tétraplégique et atteint du syndrome d'enfermement, il communique via des électrodes

« C'est une première », d'après Sciences et avenir : un patient totalement tétraplégique en raison de la maladie de Charcot a pu s'exprimer au moyen de deux électrodes implantées dans son cerveau et d'une interface informatique.

Souffrant du Locked-In Syndrome (LIS), le trentenaire entend tout et comprend tout, mais ne peut ni bouger ni parler, même pas cligner des yeux, contrairement à Stephen Hawking, lui aussi souffrant de sclérose latérale amyotrophique, et qui s'en servait pour communiquer.

Le patient a mis 105 jours à apprendre à communiquer avec les deux électrodes implantées dans des zones de son cerveau dédiées au contrôle moteur.

« Nous avons prouvé que la communication est possible même pour les patients souffrant de CLIS [locked-in syndrome complet, ndlr], et que chez ces patients, la pensée ne disparait pas », explique l'un des chercheurs impliqués. « Notre principale réalisation c’est la démonstration que les patients atteints de CLIS ne sont ni morts ni inconscients mais heureux et conscients comme vous et moi ».