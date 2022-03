Discord a enfin sa version Apple Silicon

18 mois environ après le lancement des premiers Mac équipés de puces M1, la plateforme de communautés, discussions et streaming se dote d’une version optimisée pour l’architecture Apple Silicon.

Il était possible de la tester depuis quelques mois, d’abord dans le canal Canary, puis dans Beta. Pour ceux qui découvriraient aujourd’hui, la différence sera manifeste : temps de lancement bien plus court et meilleure réactivité générale.

Nous le disions récemment dans notre article consacré à la migration complexe de Dropbox et OneDrive, les applications Electron sont loin d’avoir été les premières à sauter le pas. Il faut dire qu’Electron lui-même ne disposait pas de version optimisée dans un premier temps.

En dehors de quelques bons élèves comme Visual Studio Code, d’autres ont pris leur temps ou continuent de le prendre. Spotify et Discord sont les exemples les plus récents, mais on pourrait citer d’autres noms connus comme Twitch et WhatsApp. Chez Microsoft, Skype et surtout Teams sont eux aussi toujours en attente.