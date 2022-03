Le cap des 5 000 exoplanètes a été franchi

Il ne s’agit pas d’une observation d’un télescope, mais du décompte total des exoplanètes identifiées. La première n’est pas si vieille puisqu'elle a été trouvée en 1995, il y a donc un peu moins de 30 ans. La barrière symbolique des 5 000 a été dépassée le 21 mars avec l’ajout d’un lot de 65 exoplanètes.

« Les 5 000 planètes trouvées jusqu’à présent comprennent de petits mondes rocheux comme la Terre, des géantes gazeuses beaucoup plus grandes que Jupiter et des « Jupiters chaudes » sur des orbites brûlantes autour de leurs étoiles. Il y a des « superterres », des mondes rocheux possibles plus grands que les nôtres, et des « mini-Neptunes », des versions plus petites de notre Neptune. Ajoutez au mélange des planètes en orbite autour de deux étoiles à la fois et des planètes toujours en orbite autour des restes d’étoiles mortes ».

Mais n’allez pas croire que le compteur s’arrêtera à 5 000 : « notre galaxie contient probablement des centaines de milliards de ces planètes » ; nous ne les avons tout simplement pas encore identifiées.

Une vidéo mettant en parallèle les années qui passent et le nombre d’exoplanètes découvertes est disponible par ici. La NASA propose aussi un classement des exoplanètes en fonction de leur type par là : 35 % ressemblent à Neptune, 31 % à des superterres, 30 % sont des géantes gazeuses et 4 % des mondes « terrestres ».