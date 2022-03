NVIDIA fait aussi des annonces à la GDC : nouveaux pilotes, Omniverse, Canvas

En marge de son propre événement, le constructeur est présent à la Game Developers Conference qui se déroule actuellement à San Francisco. Outre ses sessions, il a fait plusieurs annonces.

On a ainsi droit à de nouveaux pilotes 512.15, Game Ready et Studio. Ces derniers apportent le support des RTX pour stations de travail (fixes et mobiles) venant d'être dévoilées, mais aussi de Blender 3.1, GPU Audio Inc et Luxion Keyshot 11.

Omniverse fait l'objet de mises à jour, via les applications Create, Machinima et Showroom. La prochaine sera View. Un connecteur bêta pour l'Unreal Engine est aussi attendu.

NVIDIA en profite pour évoquer l'annonce des PC portables ASUS ProArt Studiobook 16, MSI Creator Z16P et Z17, certifiés Studio. Une mise à jour de Canvas vient d'être mise en ligne et un concours #MadeInMachinima a été lancé.