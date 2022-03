Apple suspend les achats, locations et abonnements dans son application TV pour Android TV

Une histoire d’argent et d’hypocrisie, voilà comment on pourrait résumer les tensions actuelles entre Apple et Google.

Pour résumer, Apple propose son application Apple TV sur Android TV depuis un peu plus d’un an. L’application possède toutes les capacités de celle pour Apple TV, donc l’achat et la location de films, ainsi que les abonnements tv+.

Jusqu’à présent, Apple disposait d’un passe-droit qui lui évitait de passer par le système de paiement de Google, et donc de verser la commission de 30 % à ce dernier. La période de grâce a pris fin et les deux entreprises ne seraient pas parvenues à un nouvel accord, si l’on en croit le souvent très bien informé John Gruber.

Sans solution, l’application aurait simplement arrêté les achats, locations et abonnements. Sans explication aux clients, ni de la part d’Apple ni de Google.

L’application Apple TV sur Android TV affiche quand même un conseil quand on cherche à l’utiliser : « Vous pouvez acheter, louer ou vous abonner dans l’app Apple TV sur iPhone, iPad ou sur tout autre appareil de diffusion en continu ». En clair, achetez un produit Apple.

Un conseil d’autant plus amusant quand on sait qu’Apple interdit strictement ce type de promotion sur ses propres plateformes et ne bouge pas d’un iota sur la sacro-sainte commission des achats et abonnements.