En 2021, Iliad revendique « une forte croissance à tous les niveaux »

Depuis le 14 octobre, la société n’est plus cotée en bourse, le groupe a ainsi « gagné en indépendance et présente une situation financière solide »… mais aussi perdu en obligations légales concernant la publication de documents financiers. SFR a fait de même pour rappel.

Sur l’année 2021, le groupe revendique un chiffre d’affaires de 7,587 milliards d’euros, en hausse de 29,2 % sur un an. Il est de 5,195 milliards en France, soit 3,8 % de plus « seulement » en un an. Le gros de la croissance vient en fait de la Pologne avec 1,6 milliard d’euros de revenus en 2021.

Le résultat opérationnel courant est de 1,148 milliard d’euros, dont 958 millions pour la France et 437 millions pour la Pologne. L’Italie est donc dans le rouge de 248 millions. Le résultat net est pour sa part de 526 millions d’euros.

L'endettement financier du groupe atteint 8 milliards d’euros, soit 3,5 % de plus sur un an. Le ratio entre la dette nette et l’EBITDAaL est de 2,7x, en baisse de 0,5 point sur douze mois.

Iliad revendique 13,611 millions de clients sur le mobile, dont 9,259 millions sur le forfait à « 4G/5G illimitée ». Sur le fixe, 6,925 millions de clients disposent d’une Freebox. Ce sont des hausses de respectivement 236 000 (mobile) et 203 000 (fixe) clients.

La fibre se porte toujours très bien avec 3,773 millions de clients fin 2021, contre 2,8 millions fin 2020, soit quasiment un million de plus en douze mois. Iliad revendique 25,5 millions de prises raccordables.