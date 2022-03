VLC s'offre une cure de jouvence sur iOS

Nouvelle mouture semi-majeure pour VLC sur iOS. La version 3.3 apporte une bonne dose d’améliorations bienvenues, dont un nouveau lecteur vidéo, à l’interface modernisée.

La bibliothèque propose un nouveau mode d’affichage grille, l’audio spatial des AirPods est pris en charge, un thème noir fait son apparition pour les écrans OLED, NFS et SFTP sont supportés, on peut télécharger depuis des serveurs SMB, l’authentification via HTTP/HTTPS est de la partie et on peut même accéder aux données dans Fichiers, débloquant dans le même temps l’accès aux périphériques externes.

L’équipe annonce également d’importantes améliorations de performances pour tout ce qui touche à la lecture vidéo, aboutissant à des réductions d’énergie consommée et à des appareils chauffant moins.

Point intéressant pour les appareils un peu anciens, iOS 9 est toujours supporté. Ce n’est plus si évident, face à des statistiques très claires venues d’Apple : 9 appareils iOS/iPadOS sur 10 sont sous iOS 14 ou 15. Ce qui permet à l'iPad mini de 1ère génération, l'iPad 2 et même l’iPhone 4S d’être pris en charge par VLC 3.3.

À noter également une nouvelle mouture pour Apple TV, qui présente surtout des améliorations techniques.

VLC 3.3 reste une application open source, dont le code est disponible sous une double licence, MPLv2 et GPLv2.