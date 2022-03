Sony rachète Haven Studios de Jade Raymond

Ces dernières années ont été mouvementées pour Jade Raymond, connue pour avoir produit les deux premiers volets de la saga Assassin's Creed. Elle a quitté Ubisoft en 2014, rejoint Electronic Arts en 2015 puis quitte le studio en 2018 pour arriver chez Google (Stadia) en 2019. L’année dernière, fin de l’aventure Google et elle lance un nouveau projet Haven Studios, qui vient d’être racheté par Sony.

Le premier jeu pour PlayStation « est sur la bonne voie pour offrir une expérience multijoueur dans un monde systémique et évolutif axé sur la liberté, le frisson et l’espièglerie ». Pour les détails on repassera.