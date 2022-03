Flickr va fortement limiter le stockage du contenu NSFW sur les comptes gratuits

Changement de conditions d’utilisation chez Flick, qui n’en finit plus de serrer la vis de ses comptes gratuits pour pousser les utilisateurs vers des formules payantes.

On ne pourra donc plus stocker prochainement que 50 images non publiques sur un compte gratuit. Tout cliché supplémentaire risque la suppression.

Autre changement de taille dans les conditions, la permission explicite de stocker des contenus ayant trait à la nudité ou à la pornographie. Pourquoi ne pas imaginer dès lors que les comptes Pro puissent plus tard proposer des abonnements pour accéder à leurs contenus, à la manière d’un OnlyFans ?

SmugMug, qui a racheté Flickr en 2018, cherche bien sûr à rentabiliser son produit. Dans un communiqué, l’éditeur a beau insister sur son respect de la liberté d’expression, il est surtout question de maximiser ses abonnements Pro, vendus 7,49 euros par mois, ou 5,49 euros avec un engagement de deux ans.