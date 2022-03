L’ANJ demande le retrait de la pub « Tout Pour la Daronne » de Winamax

C’est une première dans cette régulation. L’ANJ, l’Autorité des Jeux en Ligne vient de réclamer le retrait de la publicité « Tout Pour la Daronne », de Winamax.

L’opérateur y met en scène « un jeune homme issu d’un milieu social modeste qui, après avoir remporté un pari sportif en ligne sur l’application mobile de l’opérateur WINAMAX, accompagne sa mère, elle aussi d’apparence modeste, jusqu’à un ascenseur ».

« Celui-ci s’élève et passe par un étage où se trouve une femme dont la tenue vestimentaire et les manières sont généralement perçues comme celles d’une personne qui dispose d’un train de vie élevé. L’ascenseur poursuit sa montée et traverse rapidement un appartement luxueux avant de porter son occupante jusqu’au ciel dans un avion, où elle se trouve assise en classe dite "Affaires" et où elle est saluée par un ambassadeur renommé de la société WINAMAX, M. Mohamed Henni ».

De ce descriptif, l’Autorité estime que cette publicité véhicule « le message selon lequel les jeux d’argent peuvent contribuer à la réussite sociale, entendue comme une ascension sociale ou un changement de statut social, en l’occurrence celle de la mère et de son fils grâce au gain qu’il a tiré d’un pari sportif victorieux ».

Or, le Code de la sécurité intérieure, qui prévoit plusieurs règles pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs, interdit les publicités en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard qui suggèrent « que jouer contribue à la réussite sociale ».

Au passage, l’ANJ a considéré comme argument inopérant, le fait que l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, un organisme privé, ne se soit pas opposée à la diffusion de cette communication commerciale.

Winamax a un mois pour répondre à cette demande. Ce matin, la publicité initiale est toujours diffusée sur YouTube notamment. Dans une campagne tweetée ce 20 mars, Winamax Poker tente de remettre les pieds sur terre à ceux qui rêvent d’ascenseur : « Jouer ne doit jamais devenir un problème. En plus des modérateurs de jeu, on vous propose de nombreuses options exclusives pour fixer vos propres limites ».