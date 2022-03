Amelipro : des données personnelles de 510 000 assurés dans la nature

L’Assurance Maladie explique avoir « détecté que des personnes non autorisées ont réussi à se connecter à des comptes amelipro, réservés aux professionnels de santé ».

Elle donne quelques détails : « Il ressort des premières analyses que les attaquants ont pu se connecter à des comptes dont les adresses e-mail avaient été compromises (19 comptes de professionnels de santé ont été identifiés). Via ces connexions, les attaquants ont procédé à des interrogations "en chaîne", avec l’utilisation d’un robot, d’un service dénommé "Infopatient" ».

Les données dérobées sont les suivantes : identité (nom, prénom, date de naissance, sexe), numéro de sécurité sociale, ainsi que des données relatives aux droits (déclaration d’un médecin traitant, attribution de la complémentaire santé solidaire ou de l’aide médicale d’État, éventuelle prise en charge à 100 %) ».

Par contre, « les coordonnées de contact (email, adresse, téléphone) et coordonnées bancaires, ainsi que les données relatives aux éventuelles pathologies/maladies et à la consommation de soins, ne sont pas concernées ».

Des mesures ont évidemment été prises et « les comptes des professionnels de santé réinitialisés ». 510 000 assurés sont concernés par cette fuite, et ils « seront informés individuellement de cet incident et sensibilisés au risque accru de hameçonnage dont ils pourraient faire l’objet ».

Conformément au RGPD, l’Assurance Maladie « a adressé une notification à la CNIL le 16 mars 2022 et dépose ce jour une plainte pénale » et a alerté les personnes concernées sur son site.