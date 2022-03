La BNF participe à sa façon à la Journée mondiale du recyclage

Cette Journée n’a pas été créée par l’ONU, mais par le Bureau of International Recycling en 2018. L’organisation regroupe environ 30 000 structures dans le monde impliquées dans le recyclage des matériaux.

La Bibliothèque nationale de France veut marquer le coup en publiant une bibliographie des ouvrages à consulter sur cette large thématique, que l’on soit d’un niveau débutant ou confirmé. Tous sont dans la salle C, dédiée aux sciences et techniques.

L’occasion pour le BNF de rappeler que le cadre légal s’est durci le 1er janvier, notamment avec l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires et d’un plus grand nombre de produits plastiques à usage unique : emballages de certains fruits et légumes, sachets de thé/tisane, jouets distribués dans les menus enfants des fast-food ou encore enveloppes des magazines.