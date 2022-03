Covid-19 : « L’évolution virale reste largement imprévisible »

Il y a deux ans, la France connaissait son premier confinement suite à la pandémie de Covid-19. Deux autres ont suivi et de nouveaux variants sont apparus. Et aujourd’hui, « où en est l’évolution du virus SARS-CoV-2 » ? Samuel Alizon, spécialiste de la modélisation et de l’évolution des maladies infectieuses au CNRS, fait le point sur la question.

Il commence par un rappel important : « Notre perception de l’épidémie est trop facilement influencée par ses tendances en France : le tableau devient très noir quand elle croît, puis tout paraît rose quand elle décroît. Cette réaction existe même chez les chercheurs, mais méfions-nous en. À l’international, nous voyons bien que la situation n’est pas synchronisée, avec notamment une vague du variant Omicron qui cause beaucoup de décès en Asie du Sud-Est ».

« Omicron marque une rupture, au point qu’on se demande si nous ne sommes pas en train de vivre un branchement évolutif, c’est-à-dire un passage d’une espèce à deux espèces différentes », ajoute le chercheur.

Il termine par un point sur les mutations :

« Chaque fois que quelqu’un est contaminé, des milliards de nouvelles particules virales sont produites et accroissent, suite à des erreurs de copie, les risques d’émergence de mutants au hasard.

Cet effet est renforcé lorsqu’une personne est infectée par plusieurs lignes différentes du fait de la recombinaison : si deux virus sont présents dans une même cellule, des échanges de portions entières de génomes peuvent avoir lieu.

Encore une fois, mutations et recombinaisons ont de grandes chances d’être délétères pour le virus, mais certaines peuvent être problématiques pour nous. Et avec des tailles de population gigantesques, l’improbable peut devenir fréquent. »

