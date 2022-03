Ubuntu a un nouveau logo

Le logo d’Ubuntu ne faisait pas particulièrement daté, mais Canonical a senti le besoin de le faire évoluer, ne serait-ce que pour véhiculer l’idée d’une société sachant s’adapter.

Il a été dessiné par la même personne que l’ancien en 2010, Marcus Hallam. Lui et Mark Shuttlworth, PDG de Canonical, étaient d’accord sur le besoin de moderniser le « look and feel » de la marque.

L’entreprise a publié une courte vidéo pour montrer l’évolution du nouveau logo. Les trois personnages se tenant la main sont moins reconnaissables et on bascule davantage dans l’abstrait, mais l’essentiel est là, de même que le fameux orange.