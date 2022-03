Netflix veut faire payer le partage de mot de passe entre plusieurs foyers

« Nous avons toujours facilité le partage de comptes Netflix pour les personnes qui vivent ensemble, avec des fonctionnalités telles que des profils séparés et les streams simultanés dans nos forfaits Standard et Premium ».

Cependant, des comptes sont aujourd’hui partagés entre des foyers, « ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouveaux programmes télévisés et films pour nos membres ». La petite phrase est signée Chengyi Longue, directrice de l’innovation Produits.

Sous couvert de nouvelles « fonctionnalités », d’abord testées au Chili, au Costa Rica et au Pérou, Netflix va donc faire payer ses abonnés qui souhaitent ajouter à leur profil jusqu’à deux comptes supplémentaires au profit de personnes qui ne vivent pas dans le même foyer. La majoration sera de 2 à 3 euros selon les pays concernés. Un premier pas avant une généralisation à l’ensemble des pays ?

La plateforme indique que les membres des forfaits de base, standard et premium vont pouvoir transférer les informations de leur profil vers un nouveau compte ou le sous-compte d’un membre supplémentaire, tout en conservant l'historique de visionnage et leur liste et les recommandations.