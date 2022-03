Doctolib lève 500 millions d'euros, sa valorisation atteint 5,8 milliards d'euros

« Grâce au soutien de nos partenaires historiques, nous avons obtenu un financement de 500 millions d’euros en fonds propres et en dette. Il va nous permettre de renforcer nos actions au service des soignants et de l’accès aux soins pour tous », explique Stanislas Niox-Chateau, PDG et cofondateur de l'entreprise.

« Ce financement va nous permettre de créer 3 500 nouveaux emplois, dans 30 villes en France, en Allemagne et en Italie sur les 5 prochaines années », ajoute-t-il. La cybersécurité est également un des axes de développement avec cette manne financière.

L'année dernière, Doctolib avait été accusée d'être trop bavarde sur les données de santé.