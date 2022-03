François Jacq rempile pour un second mandat comme d’administrateur général du CEA

Le Conseil des ministres lui renouvelle sa confiance pour quatre années supplémentaires. La carrière de cet ancien élève de l’Ecole Polytechnique, docteur de Mines ParisTech et ingénieur général des Mines est bien remplie.

En 2000, François Jacq est directeur général de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), puis devient en 2005 directeur de la demande et des marchés énergétiques à la Direction générale de l'énergie et des matières premières au sein du ministère chargé de l'Industrie.

En mai 2007, il est nommé conseiller pour l'industrie, la recherche et l'énergie au cabinet du Premier ministre de l'époque (François Fillon). Un an plus tard, il devient conseiller pour le développement durable, la recherche et l'industrie.

À partir de 2009 il enchaîne les postes de président/directeur : Météo-France, Centre européen de prévision et Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). Il devient administrateur général du CEA en 2018.