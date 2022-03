Meta écope d’une amende de 17 millions d’euros, infligée par la CNIL irlandaise

La Data Protection Commission a infligé une amende de 17 millions d’euros à Meta Platforms Ireland Limited. Cette amende prononcée par la CNIL irlandaise fait suite à une série de douze notifications de violation de données reçues au cours entre le 7 juin 2018 et le 4 décembre 2018. Des faits qui remontent donc à plus de trois ans.

Pour la DPC, Meta n’avait pas mis en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées lui permettant de démontrer facilement les mesures de sécurité mises en œuvre pour protéger les données à caractère personnel en Europe.

La CNIL irlandaise profite de la fenêtre pour publier des statistiques sur le traitement des plaintes transfrontalières, dans le cadre du mécanisme de guichet unique cher au RGPD. Sur les 634 plaintes transfrontalières traitées par elle, en tant qu’autorité-chef de file, 544 (86 %) ont été résolues à l'amiable dans l'intérêt du plaignant.

Pas sûr que cela rabote les critiques adressées par l’Irish Council for Civil Liberties (ICCL) qui a rappelé cette semaine avoir saisi l’autorité irlandaise voilà trois ans et demi en mettant à l’index le « Real-Time Bidding », le système d’enchères publicitaires de Google. Et l’ICCL de se plaindre d’un magnifique sur place de l’autorité irlandaise… trainée pour l’occasion devant la haute cour du pays.