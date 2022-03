5G : deux mesures pour « favoriser l’accès des industriels et d’autres utilisateurs "verticaux" »

Elles sont annoncées par le gouvernement et l’Arcep, qui a publié un communiqué pour l’occasion.

La première mesure concerne « l’ouverture d’un guichet d’expérimentations dans la bande 3,8 – 4,0 GHz », jusqu’au 31 décembre. Il « s'adresse aux acteurs qui souhaiteraient expérimenter de nouveaux cas d'usages de la 5G : industriels, logisticiens, acteurs des secteurs de l'énergie, de la santé ou encore de la ville intelligente ». Il vient compléter les bandes 2,6 GHz TDD et 26 GHz déjà accessibles à ces acteurs.

La seconde est « la création d’un portail pour simplifier l’accès à la bande 2,6 GHz TDD pour les réseaux mobiles professionnels ». Il remplace le formulaire qui était auparavant en place et permet ainsi « aux acteurs des réseaux mobiles professionnels de visualiser sur une carte la ressource en fréquences disponibles et les fréquences déjà attribuées, d’effectuer une demande de fréquences, et de suivre l’instruction de leur demande par les services de l’Arcep ».