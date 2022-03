L’API DirectStorage désormais disponible sur Windows

Avec les dernières Xbox, Microsoft avait publié une API permettant au GPU de communiquer directement avec le stockage de la machine, sans passer par le processeur central : DirectStorage. Dans un premier temps, la nouvelle interface ne devait s'étendre qu'à Windows 11, avant que l’éditeur se ravise.

« À partir d’aujourd’hui, les jeux Windows peuvent être publiés avec DirectStorage. Ce SDK public débute une nouvelle ère de temps rapides de chargement et de mondes détaillés dans les jeux PC en permettant aux développeurs d’utiliser pleinement la rapidité des derniers périphériques de stockage », annonce fièrement l'entreprise.

Évidemment, le résultat devrait être bien plus sensible sur un SSD NVME qu’un disque dur SATA classique. Dans tous les cas, DirectStorage doit réduire grandement le nombre d’opérations entrées/sorties en évitant des traitements inutiles et en parallélisant les instructions. Seule condition, avoir un GPU compatible DirectX 12.

Notez que si Windows 10 est compatible avec les jeux qui prendront en charge DirectStorage à compter de sa version 1909 (l’immense majorité), Microsoft insiste sur les performances supérieures de Windows 11, qui contient des optimisations spécifiques pour le stockage.

Au-delà de ces élans marketing, on attend maintenant de voir les jeux qui tireront parti de la nouvelle API.