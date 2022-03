Pas de recours pour Julian Assange devant la justice britannique

La Cour Suprême britannique a refusé d’examiner l’appel de Julian Assange contre son extradition potentielle aux États-Unis. L’annonce a été faite hier sur le compte Twitter de Wikileaks.

À la question du pourquoi, la réponse est simple : la demande de Julian Assange ne soulève aucune question juridique particulière.

Dans ce feuilleton judiciaire, la route a été longue, mais le refus de la Cour Suprême rapproche un peu plus le fondateur de Wikileaks d’une extradition sur le sol américain, où il est accusé de la fuite d’un grand nombre de documents secrets.

Pour résumer, les États-Unis considèrent qu’il ne s’agit pas d’un travail de journalisme et que cette fuite a mis en danger des sources de l’armée et de la diplomatie américaines. Dans le camp opposé, on assure qu’il s’agit bien de journalisme, que cette extradition est purement politique et qu’Assange ne peut de toute façon pas voyager au vu de son état de santé.