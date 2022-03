iOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5 : nombreuses améliorations, dont Face ID avec masque et Commande Universelle

Nouvelles versions pour les plateformes Apple hier soir, après plusieurs mois de tests. iOS 15.4 en particulier était attendue, car cette mouture introduit Face ID avec un masque.

La fonction simplifie la vie, mais on peut reprocher à Apple le timing de cet apport, plus de deux ans après le début de la crise sanitaire. Même chose pour l’ajout du passe vaccinal dans Santé et Cartes, lui aussi disponible.

iOS 15.4 contient bon nombre d’améliorations. On retrouve de nouveaux émojis, l’utilisation simplifiée de SharePlay et ProMotion dans les applications, l’ajout de notes dans le Trousseau, des automatisations plus silencieuses dans Raccourcis, le renforcement des protections autour des AirTags, des filtres dans Podcast ou encore des raccourcis depuis l’icône Musique.

Commande universelle fait également son entrée sur les iPad. Présentée lors de la dernière WWDC, elle permet pour rappel de lier un ou deux iPad à un Mac pour les contrôler au clavier et à la souris. Contrairement à Sidecar, les iPad sont utilisés tels quels, la souris se baladant dans l’interface, avec possibilité de glisser/déposer du contenu d’un écran à un autre, y compris des fichiers.

macOS 12.3 est également de sortie, avec Commande universelle. Le Mac doit bien sûr être à jour pour exploiter la fonction.

Il y a là aussi d’autres apports, comme la fournée de nouveaux emojis, les notes dans le Trousseau, la mise à jour du firmware des AirPods, le support des gâchettes adaptatives de la manette PlayStation 5 (les jeux doivent également s’adapter), le suivi dynamique de la tête pour l’audio spatial (notamment dans FaceTime), la recherche visuelle dans Photos et Aperçu.

Signalons également que macOS 12.3 supprime Python 2.7. Un départ attendu, comme sur la plupart des distributions Linux.

Un nouveau framework fait en revanche son apparition. Nommé ScreenCaptureKit, il doit faciliter la capture vidéo de tout ou partie de l’écran, avec une bien meilleure fluidité, tout en réduisant la consommation CPU/GPU. OBS Studio prend en charge la fonction depuis peu, Apple ayant participé activement à ce développement, avec des gains significatifs.

watchOS 8.5 fait lui aussi partie de la fête, même si plus discrètement. Il récupère l’intégration du passe vaccinal dans Cartes (anciennement Wallet), des améliorations pour les notifications du rythme cardiaque irrégulier ou encore la possibilité de valider des achats sur l’Apple TV.

Il y a quand même un changement majeur : il est possible de restaurer la montre depuis un iPhone. Pour rappel, dès qu’un gros point d’exclamation rouge remplit l’écran sur la montre, les possibilités sont limitées. S’il s’affiche encore après un redémarrage forcé (bouton et couronnes enfoncés pendant dix secondes), il faut se rendre dans une boutique agréée pour réparation.

Jusqu’à présent, seuls les techniciens pouvaient déclencher une restauration. watchOS 8.5 permet maintenant cette manipulation depuis l’iPhone, via l’application Watch. Pour déclencher la fonction, la montre doit être sur son chargeur et l’iPhone à côté, écran éteint, connecté au Wi-Fi et avec le Bluetooth activé. On appuie alors deux fois sur le bouton latéral de la Watch et on suit les instructions sur l’iPhone.

Comme avec les iPhone et iPad, la restauration réinstalle une copie propre et vierge du système d’exploitation. L’appareil perd donc toutes ses données, ce qui n’est pas un problème dans le cas d’une Watch, tous les contenus étant synchronisés. La solution permet souvent de se débarrasser de problèmes, mais en cas de persistance du vilain point d’exclamation rouge, il faudra se rendre en boutique.