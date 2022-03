Plainte en ligne : la plateforme THESEE contre les e-escroqueries arrive en bêta

La plateforme de Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries (THESEE) entre en phase bêta aujourd’hui, après plusieurs mois d’expérimentation.

Elle a « pour objectif de permettre aux usagers de déposer une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie », indique par exemple cette préfecture.

« Une équipe de 17 policiers et gendarmes, affectés à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), est dédiée à la validation des plaintes et premiers actes d'investigations » ajoute l’Intérieur.

Cette expérimentation permettra de gérer la plainte en ligne pour les e-escroqueries, comme « le piratage de messageries électroniques et instantanées, le chantage en ligne, les rançongiciels, l’escroquerie à la petite annonce, les fraudes liées aux sites de ventes ».

Le dispositif est encadré par un arrêté publié en 2020, mais c’est en 2018, lors du projet de réforme de la justice, que les premières pierres furent posées.

On apprenait alors que « grâce à un questionnaire d'orientation, la victime sera guidée dans sa déclaration et pourra éventuellement être orientée vers les services compétents si l'infraction dénoncée ne relève pas du dispositif "THESEE". Les recoupements entre les procédures et l'identification des auteurs seront favorisés. L'exploitation des plaintes et signalements garantira en outre la saisine des parquets territorialement compétents. ».

L’exécutif prévoyait alors de le mettre en service en juin 2018.