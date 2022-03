À l’Observatoire de Paris, la « naissance de futurs systèmes planétaires dans une étoile double »

L’Observatoire rappelle que, dans notre Univers, les planètes se forment autour d’étoiles jeunes. Cette « magie » opère dans les disques protoplanétaires, « par lente agrégation de particules de glace et de poussière ».

« Habituellement, la modélisation de ces modèles se base sur des étoiles isolées comme le Soleil. Or, la plupart des étoiles sont en fait des systèmes binaires, à savoir deux étoiles tournant l’une autour de l’autre », ajoute le centre de recherche.

« Autour de SVS 13, une très jeune étoile binaire, des astronomes ont ainsi observé, avec des détails sans précédent, le matériau primordial qui pourrait à l’avenir donner naissance à au moins deux systèmes planétaires ».

« Ces observations révèlent pour la première fois que chaque étoile du système est entourée d’un disque de gaz et de poussières en rotation, autrement dit d’un futur système planétaire. Tous deux sont alimentés en matière primitive à partir d’un disque externe "circumbinaire", via de grands bras spiraux », explique l’Observatoire.

Ce dernier ajoute : « Cette nouvelle étude, probablement la plus complète à ce jour d’un système stellaire binaire en formation, fait non seulement la lumière sur la nature des deux proto-étoiles et leur environnement, mais aussi sur leur dynamique et la façon dont elles se comportent l’une par rapport à l’autre. Elle fournit des paramètres cruciaux aux prochaines simulations numériques pour tester des premiers stades de la formation des étoiles binaires ».

Ces travaux sont le résultat « d’une longue accumulation de données obtenues depuis trente ans avec différents radiotélescopes ». Un article va paraître dans The Astrophysical Journal à ce sujet.