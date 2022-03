Telegram : gestionnaire de téléchargement, nouvel envoi de fichiers et diffusion depuis une application

L’application de messagerie a reçu récemment une importante mise à jour apportant plusieurs nouveautés, dont un gestionnaire de téléchargement.

Telegram permet pour rappel d’échanger des fichiers pesant jusqu’à 2 Go. Désormais, quand un téléchargement commence, une icône animée apparaît à droite du champ de recherche sur l’écran d’accueil des conversations. Appuyer/cliquer dessus vous emmènera dans le gestionnaire.

Ce dernier se présente à peu près comme celui d’un navigateur, avec les téléchargements en cours et ceux passés. On peut modifier la priorité des téléchargements et purger la liste des terminés.

L’envoi des fichiers fait également peau neuve, notamment sur iOS pour reprendre les mêmes capacités que sur Android. En outre, quand on sélectionne plusieurs images, l’interface affiche maintenant un onglet « Sélectionnés » permettant d’organiser la présentation de la grille. L’intégration de l’appareil photo est améliorée et une barre de navigation permet de basculer rapidement entre photos, fichiers, partages de position et autres.

Sur Android, les panneaux et en-têtes gagnent un effet de semi-transparence, qui permet de voir le d’entrevoir le contenu quand on fait défiler l’écran. Sur Android également et macOS, le processus de connexion a été amélioré avec de nouvelles animations.

On peut créer également des liens avec numéro de téléphone, en plus de ceux avec le pseudo existant depuis longtemps. Le format sera alors « t.me/+123456789 », avec le numéro au format international. Attention, le lien ne fonctionnera que si les paramètres de confidentialité permettent de vous trouver par numéro.

Enfin, les groupes et canaux prennent en charge la diffusion en direct depuis les outils de diffusion, comme OBS ou XSplit Broadcaster. Il faut pour cela démarrer d’abord un salon vidéo ou une diffusion en direct, puis aller dans le menu général et sélectionner « Diffuser avec ». L’application compatible devrait s’afficher dans la liste. Les spectateurs auront besoin de la dernière révision de Telegram aussi.