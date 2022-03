Instagram bloqué par Moscou, YouTube bloque les chaînes financées par la Russie

Le « service fédéral de surveillance des communications, des technologies de l'information et des communications de masse » (ou Roskomnadzor) a annoncé le blocage d’Instagram à partir du 14 février. La mesure est prise en réaction à la décision de Meta de tolérer les messages violents à l’encontre de la Russie, dans le contexte de l’invasion militaire de l’Ukraine.

« Étant donné qu'il faudra du temps aux utilisateurs actifs d'Instagram pour transférer leurs photos et vidéos vers d'autres réseaux sociaux et informer leurs contacts et abonnés », Roskomnadzor a laissé 48 heures entre l’annonce de cette restriction, le 11 février, et sa mise en œuvre effective.

Le blocage est effectif, selon NetBlocks. De son côté YouTube a décidé d’étendre de l’Europe au monde entier, le blocage des médias financés par la Russie.

« Nos lignes directrices interdisent les contenus qui nient, minimisent ou banalisent des événements violents bien documentés et nous retirons les contenus sur l’invasion russe de l’Ukraine qui enfreignent ce règlement » indique la plateforme, citée par une dépêche AFP. « Conformément à ces règles, nous bloquons également, avec effet immédiat, les chaînes YouTube associées à des médias financés par l’État russe dans le monde »