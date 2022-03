Une fuite de 527 Go émanant de l'agence de censure russe

Le projet Distributed Denial of Secrets a mis en ligne 364 000 fichiers, totalisant 526,9 Go de donnéees, émanant de Roskomnadzor (l'agence fédérale russe responsable de la surveillance et de la censure des médias russes) de la République russe du Bachkortostan (l'une des plus grandes républiques de la fédération de Russie).

Distributed Denial of Secrets rappelle que Roskomnadzor a récemment ordonné aux médias de supprimer les articles qualifiant les « opérations militaires spéciales » russes en Ukraine d' « invasion », restreint puis bloqué l'accès à Facebook, entre autres.

Les fichiers auraient fuité par une personne se revendiquant de la mouvance Anonymous, et dateraient pour les plus récents du 5 mars.

Micah Lee, le respondable cybersécurité de The Intercept, y a trouvé un PowerPoint intitulé « La pratique de suppression de la diffusion d'informations interdites sur Internet ». Il semble indiquer que Roskomnadzor bloquerait 1,42 million d'adresses IP, parce qu'associées à des catégories « suicide » (0,5 %), « pédopornographie » (16 %), « drogues » (8 %), « jeux » (42 %), « alcool » (1,5 %) et « autre » (32 %).