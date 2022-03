Les ministres européens invitent les acteurs du web à prioriser « les sources d’informations fiables »

À l’occasion d’une réunion informelle des ministres européens chargés des télécommunications et du numérique, organisée les 8 et 9 mars à Paris et Nevers, les 27 ministres ont « appelé les entreprises du numérique à prendre des mesures volontaires supplémentaires pour lutter contre la désinformation et la manipulation de l’information en ligne, par le biais d’une déclaration politique adoptée à l’unanimité ».

Plateformes en lignes, mais aussi fournisseurs d’accès à internet et réseaux sociaux sont invités « à prendre davantage de mesures » volontaires, afin notamment de « s’assurer que les outils mis à disposition par ces plateformes ne deviennent pas un facteur aggravant pour la haine en ligne et la désinformation, ainsi que pour la propagation de contenus hostiles ». Ils demandent au passage une « priorisation des sources d’informations fiables et reconnues ».

Les pratiques initiées par le règlement du 2 mars dernier contre RT et Sputnik, laissant une très grande marge de manœuvre aux intermédiaires techniques, ne sont donc prêtes de s’arrêter en si bon chemin…