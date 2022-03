Windows 11 : la dernière préversion intègre de « nouvelles » applications et… des onglets pour l’Explorateur

Microsoft a publié hier soir la build 22572, avec à son bord plusieurs changements importants.

Cette préversion embarque deux nouvelles applications. D’abord Family Safety, pour gérer le contrôle parental. Si vous ne la voyez pas, c’est peut-être parce qu’elle n’est intégrée que dans l’édition Famille du système. L’édition Pro dispose d’un lien vers le Store dans les Paramètres.

Autre application, Clipchamp vise l’édition simple et rapide de clips. Toutes les fonctions élémentaires attendues sont là, l’application pouvant préparer des vidéos selon le service de destination (TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube…), une thématique (Noël, Halloween…) ou un angle particulier (marketing, éducation…).

L’application se connecte à OneDrive pour y récupérer des sources et enregistrer le résultat et dispose d’une fonction TTS (texte vers voix) prenant en charge plus de 70 langues. L’export ne se fait cependant qu’en 420p, et pour aller plus loin il faudra payer, et pas qu’un peu : 9, 19 ou 39 dollars par mois, selon les fonctions voulues.

Outre quelques changements çà et là (Windows Terminal devient Terminal, nouvelle icône de statut Concentration à droite de l’heure, file d’attente d’impression modernisée…), Microsoft va également déployer chez les testeurs une nouvelle interface de recherche.

Elle se veut plus complète, avec une plus longue liste d’éléments récents, des éléments web potentiellement intéressants et contextuels, etc. Ils sont configurables, voire désactivables dans les options. Quand les travaux seront finis, Windows 10 héritera aussi de ce nouveau panneau.

On devrait cependant se souvenir de cette préversion comme celle proposant un Explorateur… avec des onglets ! Ce n’est pas la première fois que Microsoft tente le coup et la fonction est encore cachée, mais si l’on en croit ceux l’ayant activée, tout fonctionne correctement.

Les onglets se présentent comme ceux d’Edge. Il y a fort à parier que ce soit précisément l’idée, afin que les utilisateurs se sentent à l’aise. L’overflow est même géré, c’est-à-dire la manière dont les onglets sont affichés quand leur nombre devient trop important.

On attend quand même de voir les onglets dévoilés officiellement par Microsoft. Pour l’instant, activer la fonction peut provoquer des instabilités dans le reste du système et la présentation peut sans doute être améliorée, notamment l’espace au-dessus des onglets.

Microsoft prépare manifestement une version 22H2 riche en changements. Il semble que le premier anniversaire de Windows 11 aboutisse à un système bien plus complet que la mouture d’origine. Entre temps, les personnes souhaitant tester ces apports peuvent le faire via le programme Insider. Mieux vaut que ces tests se fassent sur un ordinateur dédié ou dans une machine virtuelle.