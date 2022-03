Bouygues Telecom lance Source, un « forfait responsable et solidaire » à 10 euros pour… 10 Go

L’opérateur explique que son offre « prône la sobriété numérique » avec la « possibilité inédite aux clients de convertir leurs gigas non consommés en soutien financier à des associations, grâce à son partenaire Lilo [un moteur de recherche français, ndlr], l’entreprise française qui transforme les petits gestes du quotidien en générosité ».

Vous économisez des « gouttes » qui « permettent de définir les montants qui seront reversés aux projets ».

La suite est encore un peu floue : « Les montants reversés aux projets sont calculés par rapport aux revenus du moteur de recherche Lilo et de la contribution de Source. Ensuite, ils sont répartis entre tous les projets au prorata des gouttes attribuées à chaque projet par les utilisateurs (Source et Lilo) ». Une FAQ est disponible ici.

« Les outils intégrés et les conseils prodigués dans l’application source facilitent en outre le pilotage et l’optimisation de sa consommation mobile quotidienne afin que chacun puisse aisément réduire l’empreinte carbone de sa vie numérique », affirme Bouygues Telecom.

Pour 10 euros par mois, sans engagement, vous avez donc des SMS, MMS et appels illimités, avec 10 Go de data. Vous pouvez ajouter de 2 à 10 Go de plus pour 2 euros les 2 Go.

Si le concept pourrait intéresser certains, Bouygues Telecom est actuellement le principal ennemi de Bouygues Telecom. L’opérateur propose en effet en ce moment même une promotion avec son forfait 100 Go à… 9,99 euros par mois, sans engagement ni limite de durée.