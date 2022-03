Nothing (Carl Pei) donne rendez-vous le 23 mars

Il y a un peu plus d’un an, le cofondateur de OnePlus annonçait « une société technologique avant-gardiste basée à Londres » qui portait très bien son nom : Nothing.

Elle était depuis restée plus ou moins dans l’ombre – avec le lancement d'écouteurs tout de même –, mais devrait faire des annonces d’ici deux semaines. Elle donne en effet rendez-vous le 23 mars à 15h pour découvrir « ce qui vous attend en 2022 ».

Pour rappel, la marque Essential d’Andy Rubin (le père d’Android) est passée sous le giron de Nothing en février 2021.