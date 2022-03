Radiotélescope : NenuFAR devient officiellement une « super station de LOFAR »

Il y a quelques jours seulement, le radiotélescope européen Low Frequency Array (alias LOFAR) dévoilait un « trésor de données » avec une image de l’Univers comportant pas moins de 4,4 millions de galaxies.

Il s’agit pour rappel d’un interféromètre constitué de plus de 50 000 antennes en Europe, dont 60 % rien qu’aux Pays-Bas. Désormais, New Extension in Nançay Upgrading LOFAR (alias NenuFAR) « devient officiellement une station radio géante "basse fréquence" du télescope international LOFAR : la LOFAR Super Station (LSS) ».

Via « ce raccordement, ses données seront dorénavant transmises à LOFAR, ce qui en augmentera considérablement la puissance d'observation : les longues lignes de base reliant NenuFAR aux autres stations LOFAR verront leur sensibilité multipliée par un facteur 4 à 5, voire plus au-dessous de 50 MHz ».

Le CNRS indique enfin que, « depuis 2014, NenuFAR est reconnu, comme LOFAR, en tant que pathfinder (littéralement "éclaireur") du futur radiotélescope mondial SKA », ou Square Kilometer Array qui devrait être le radiotélescope « le plus sensible jamais conçu ». Il y a un peu plus d’un an que la France a rejoint le SKA Observatory.