Le CERN coupe les ponts avec la Russie, son statut d'observateur est suspendu

Les 23 États membres de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire « condamnent, dans les termes les plus énergiques, l'invasion militaire de l'Ukraine par la Fédération de Russie ». Elle en profite pour rappeller qu’elle « a été fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but de rassembler les nations et les peuples autour de la science dans un esprit de paix ; cette agression va donc à l'encontre de tout ce que représente l'Organisation ».

Le CERN indique que l'Ukraine est un État membre associé et que des scientifiques ukrainiens participent activement à de nombreuses expériences et activités du Laboratoire. Le Conseil de l’Organisation a adopté trois décisions :

« le CERN promouvra des initiatives en vue d'apporter un soutien aux collaborateurs ukrainiens et aux activités scientifiques menées par l'Ukraine dans le domaine de la physique des hautes énergies ;

le statut d'observateur de la Fédération de Russie est suspendu jusqu'à nouvel ordre ;

le CERN ne s'engagera pas, jusqu'à nouvel ordre, dans de nouvelles collaborations avec la Fédération de Russie et ses instituts ».

Enfin, la Direction du CERN ajoute qu’elle « se conformera à toutes les sanctions internationales applicables ».