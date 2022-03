Cédric O va rebooter ailleurs qu’en politique

« Je pense que la politique est un engagement, et non un métier. C’est très bien d’aller faire autre chose et de s’aérer l’esprit, et par ailleurs j’ai envie de voir mes enfants ». Les propos, publiés par Libération, sont ceux de Cédric O.

Le secrétaire d’État au numérique, qui fut trésorier de la campagne d’Emmanuel Macron en 2017, occupe ce poste depuis mars 2019. Le diplômé de HEC arrête donc la politique après les présidentielles de 2022. Il rejoint la cohorte des membres du gouvernement ayant été en charge du numérique : Éric Besson, Nathalie Kosciusko-Morizet, Axelle Lemaire, Fleur Pellerin et Mounir Mahjoubi.

Durant ces trois années, il aura notamment eu à gérer le volet numérique de la crise sanitaire, en prenant sous sa main l’app TousAntiCovid. Beaucoup moins médiatisée, sa lutte contre l’extension de la redevance copie privée aux supports reconditionnés, au Sénat notamment. Un arbitrage qu’il n’avait cependant pas gagné, face à une Rue de Valois en courroie de transmission des revendications des industries culturelles.