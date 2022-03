Le centre de cyberdéfense de l'OTAN accepte l'Ukraine comme « participant contributeur »

Le Centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'OTAN (CCDCOE) a accepté, par un vote à l'unanimité, l'adhésion de l'Ukraine en tant que participant contributeur.

Le CCDCOE est un centre de connaissances cybernétiques, un institut de recherche et un centre d'entraînement et d'exercice accrédité par l'OTAN basé à Tallinn, en Estonie (qui fait partie de l'OTAN depuis 2004). Créé en 2008, il réunit 28 pays membres, « à la fois des alliés de l'OTAN et des partenaires partageant les mêmes idées au-delà de l'Alliance ».

« La présence de l'Ukraine au Centre renforcera l'échange d'expertise cybernétique entre l'Ukraine et les pays membres du CCDCOE. L'Ukraine pourrait apporter une précieuse connaissance de première main de plusieurs adversaires dans le domaine de la cybersécurité à utiliser pour la recherche, les exercices et la formation », a souligné le Col Jaak Tarien, directeur du Centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'OTAN.

« La capacité et les connaissances viennent de l'expérience, et l'Ukraine a certainement une expérience précieuse des cyber-attaques précédentes pour apporter une valeur significative au CCDCOE de l'OTAN. L'Estonie, en tant que pays hôte du CCDCOE, est un partenaire de longue date de l'Ukraine dans le renforcement de sa capacité de cybersécurité et de sa cyber-résilience et nous nous félicitons de la décision des membres du CCDCOE d'accepter l'adhésion de l'Ukraine », a commenté le ministre estonien de la Défense, Kalle Laanet.

Sur Twitter, Mykhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, qualifie la nouvelle de « super importante victoire politique ». Samedi, il avait déjà tweeté que son pays était en train de créer une « armée informatique » afin de rallier toute personne ayant des talents de hacker à les aider à « nous battre sur le front cybernétique ».