Visa et Mastercard grossissent la liste vertigineuse des sanctions infligées à la Russie

Les jours s’enchaînent, et les sanctions se multiplient à l’encontre de la Russie, à l’initiative de la communauté internationale ou d’entreprises privées.

Derniers en date, Visa et Mastercard ont annoncé ce week-end suspendre leurs opérations en Russie.

Plus exactement, les transactions initiées avec des cartes Visa émises en Russie ne fonctionneront plus en dehors du pays, et toutes les cartes Visa émises à l‘étranger ne fonctionneront plus au sein de la Fédération.

Chez Mastercard, les cartes émises par des établissements bancaires russes ne sont plus prises en charge par son réseau, et les cartes émises en dehors de la Russie ne fonctionnent plus chez les commerçants et les distributeurs russes. « Cela punit les Russes qui ont quitté le pays », estime la journaliste Julia Loffe.

Une entrée Wikipedia dresse la liste vertigineuse des sanctions imposées pour cause de guerre de la Russie en Ukraine : Activision, Airbnb, AMD, Amazon, Apple, Blizzard, Booking, Cisco, Dell, Deezer, Disney ou encore Netflix, Nvidia et Zoom…