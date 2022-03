Guerre en Ukraine : les Décodeurs compilent les infox

Les Décodeurs du Monde ont compilé les principales infox et fausses images ou vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

« Ce contexte incertain, anxiogène, et effrayant, d’une guerre actuellement menée en Europe est, en effet, propice à la diffusion de fausses informations », rappellent nos confrères.

Leur compilation, qui peut être filtrée par mots-clefs, « sera régulièrement mise à jour pour tenir compte des dernières intox relayées en ligne », et compte d'ores et déjà 30 entrées, de la (fausse) destruction du parc mémoriel juif de Babi Yar à ces légionnaires ukrainiens qui auraient été autorisés par l’armée française à rejoindre leur pays avec leurs équipements militaires en passant par la fausse « Une » du Time assimilant Poutine à Hitler, ou encore ce pilote ukrainien surnommé le « fantôme de Kiev » qui aurait abattu à lui seul six avions russes.

Julien Pain, rédacteur en chef de « Vrai ou fake » sur France Info, a de son côté résumé dans un thread sur Twitter les « conseils tout simples pour éviter de partager une image manipulée ».

Et le Disinfo Lab a lancé un « Hub » rassemblant les informations essentielles et des liens vers des recherches, des analyses et des vérifications fiables pour vous aider à naviguer à vue pendant cette crise.