Les dons de crypto-actifs à l'Ukraine lui ont déjà permis de s'acheter des armes

L'Ukraine aurait déjà dépensé 15 millions de dollars des dons qu'elle a reçus en crypto-monnaies pour obtenir des fournitures militaires, y compris des gilets pare-balles qui ont été livrés ce vendredi, explique au Time Alex Bornyakov, vice-ministre de la transformation numérique de l'Ukraine.

La plupart des dons ont été faits en Bitcoin et Ether. Le ministère a réussi à trouver des fournisseurs en Europe et aux États-Unis pour tout, des gilets aux emballages alimentaires en passant par les bandages et les appareils de vision nocturne pour l'armée dans les deux jours suivant l'invasion de l'Ukraine par la Russie : « Environ 40% des fournisseurs sont prêts à accepter la cryptomonnaie ».

L'Ukraine aurait déjà reçu l'équivalent de 50 millions de dollars en une semaine, et se donne l'objectif de 100 millions en cette seconde semaine de guerre.