QNAP TS-464eU et TS-864eU(-RP) : des NAS rackables avec une profondeur réduite

Après les NAS TS-464U(-RP) et TS-1264U-RP, QNAP revient avec une série TS-x64eU. La principale différence se trouve au niveau du format : les racks sont moins profonds afin de s’installer dans des baies de plus petites tailles.

Le TS-464U mesure ainsi 43,3 × 482,6 × 483,9 mm, tandis que le TS-464eU se limite à 43,3 × 482,6 × 321,33 mm. Dans les deux cas, on retrouve un Celeron N5105/N5095 aux commandes, avec 4 Go de mémoire, extensibles jusqu’à 16 Go. Les deux ports Ethernet à 2,5 Gb/s sont toujours présents.

Le TS-464eU propose deux emplacements M.2 2280 NVMe, mais pas d’emplacement PCIe contrairement aux TS-864eU et TS-864eU-RP (Gen 3, x2). Tous les détails se trouvent sur cette page.