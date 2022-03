Edge 99 améliore son lecteur PDF, ses profils et sa gestion des mots de passe

Nouvelle mouture pour le navigateur de Microsoft, qui se dote de plusieurs fonctions bienvenues, dont plusieurs en lien avec la gestion des mots de passe.

D’abord, la nouvelle règle PasswordManagerBlocklist permet de définir une liste de domaines pour lesquels le gestionnaire de mots de passe est inactif. Il n’y aura notamment pas de remplissage automatique des champs d’authentification.

Ensuite, Edge permet de définir une séquence personnalisée comme mot de passe maître. En clair, une protection avant de débloquer les mots de passe stockés dans le compte. Une couche de sécurité supplémentaire dans le cas où une personne non autorisée accèderait à l’ordinateur.

On note également deux fonctions très bienvenues dans cette nouvelle version. Premièrement, une amélioration attendue pour la lecture des PDF : les miniatures à gauche sont enfin là et permettent de naviguer plus facilement dans les longs documents.

Deuxièmement, la possibilité de définir une liste personnalisée de site pour chaque profil de navigation. En cas de visite de l’un de ces sites, Edge utilisera directement le profil auquel il est attaché. Pratique notamment pour séparer les environnements personnel et de travail.

Enfin, Microsoft remet une couche sur le passage à la version 100. Edge 100 enverra bien un numéro de version à trois chiffres. Les développeurs web sont invités à vérifier le fonctionnement de leurs sites avec le flag #force-major-version-to-100.