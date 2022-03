Libre en Fête 2022

Près de 50 événements sont déjà référencés dans le cadre de la 21e édition de Libre en Fête, qui aura lieu du samedi 5 mars au dimanche 3 avril : des ateliers d'initiation à un logiciel ou à un service libre, projections de films libres ou sur le Libre, des fêtes d'installation (install party en anglais), de la cartographie participative, des ateliers pour apprendre à mieux protéger son intimité sur Internet, des soirées d'échanges autour des enjeux de l'informatique libre…

Initiée et coordonnée par l’association April, la principale association de promotion et de défense du logiciel libre dans l'espace francophone forte de 2 700 membres, Libre en fête appelle tous les groupes d’utilisateurs et utilisatrices de Logiciels Libres (GULL), les espaces publics numériques (EPN), les bibliothèques et médiathèques, clubs informatiques et fablabs à organiser des événements à destination du grand public dans le cadre du Libre en Fête.

Le programme, qui est donc susceptible d'évoluer, est également disponible avec une vue géographique sur le site de l’Agenda du Libre.